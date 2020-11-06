"Все кончено": советники не верят в победу Трампа и уходят из Белого дома

Советники начинают думать о предвыборной кампании республиканцев на 2024 год

Часть советников президента США Дональда Трампа считают его поражение на выборах делом решенным, поэтому пытаются отмежеваться от главы государства из чувства самосохранения, поскольку результаты в Пенсильвании и Джорджии показывают, что он не будет переизбран.

Реклама

Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает телекомпания CNN.

"Все кончено", – заявил один из ключевых советников Трампа. Он с коллегами не может прогнозировать дальнейшие шаги главы американской администрации, который категорически не хочет признавать поражение и будет настаивать на пересчете голосов в ключевых штатах. Советники в целом считают неубедительными заявления Трампа о нарушениях и мошенничестве при подсчете голосов.

В то же время возле Трампа остаются другие люди, которые говорят ему то, что он хочет услышать, что будет только способствовать продолжению драмы.

Читайте также: От Трампа ушли три советника, а глава штаба не верит в победу на выборах – Axios

В тренде Команда Трампа начала собирать доказательства нарушений на выборах

Реклама

По словам советника, некоторые участники кампании раскритиковали решение команды Трампа дать указание таким людям, как Руди Джулиани и сыновья Трампа, выдвинуть необоснованные обвинения в мошенничестве на выборах. По мнению советника, Трамп вполне может оспорить результаты выборов, но делает это совершенно неверным путем.

Кроме того, одним из факторов давления для Трампа является то, что некоторые люди в его администрации уже начинают смотреть за рамки предвыборной гонки 2020 года, в сторону 2024-го и оценивать свои действия, исходя из амбиций на следующий цикл кампании.

Напомним, команда Трампа начала собирать доказательства нарушений на выборах.

Также сообщалось, что в штабе республиканца отказались верить в победу Байдена в Неваде, Аризоне, Джорджии и Пенсильвании, поэтому заявили о переизбрании Трампа на выборах.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама