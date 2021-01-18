Вспышка аллергии из-за Moderna в Калифорнии: вакцину запретили

Власти штат Калифорния официально рекомендуют временно отказаться от использования вакцины от коронавируса фирмы Moderna после вспышки аллергических реакций у тех, кому ввели препарат.
Об этом сообщает Fox News.
Соответствующую рекомендацию выпустила главный эпидемиолог штата Эрика Пан. Она отметила, что всех пострадавшим вводили вакцину из одной и той же партии.
"Более высокое, чем обычно, число возможных аллергических реакций зафиксировано от конкретной партии вакцины Moderna в одной из клиник вакцинации. Медицинского обслуживания потребовали в течение 24 часов менее 10 пациентов", — заявила Пан.
Какой именно тип аллергической реакции был вызван, медик не уточнила. Однако известно, что в партии было более 330 тысяч доз, которые распределили между 287 пунктами вакцинации.
Регулирующие органы – Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – и Moderna уже проводят расследование.
Калифорния является самым пострадавшим от коронавируса штатом США, поскольку здесь зарегистрировали почти 3 млн. случаев COVID-19, из которых 33,6 тыс. привели к летальному исходу.
Напомним, ранее резкую аллергическую реакцию на препарат от коронавируса зафиксировали в Нью-Йорке. Но на тогда это была вакцина Pfizer/BioNTech.
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