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Вспышка коронавируса в Белом доме: заразилась пресс-секретарь Трампа

5 октября, 20:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кейли МакЭнани пополнила список заболевших членов американской администрации

Вслед за рядом высокопоставленных членов американской администрации, у которых обнаружили коронавирус, включая президента США Дональда Трампа, заразилась пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани.

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Об этом говорится в ее официальном заявлении, которое было опубликовано 5 октября в Twitter.

МакЭнани утверждает, что, начиная с 1 октября она ежедневно сдавала тесты на COVID-19, а утром 5 октября получила позитивный результат. При этом симптомы заболевания у нее пока что не проявились.

"Как важный работник, я усердно работала, чтобы предоставить необходимую информацию американскому народу в этот период. В связи с положительным тестом я начну карантин и от имени американского народа продолжу работать удаленно", – добавил МакЭнани.

Кейли МакЭнани. Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Кейли МакЭнани. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

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Вспышка коронавируса в Белом доме: заразилась пресс-секретарь Трампа

Стоит отметить, что Кейли МакЭнани ежедневно дает пресс-брифинги журналистского пула Белого дома.

Напомним, что о диагнозе Дональда и Мелании Трамп стало известно 1 октября. В тот же день COVID-19 подтвердился у помощницы президента Хоуп Хикс.

После этого коронавирус обнаружили у главы его предвыборного штаба Билла Степьена.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США Белый дом коронавирус Дональд Трамп COVID-19

Источник: Сегодня

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