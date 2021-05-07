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Встреча Байдена и Путина. Как ситуация на границах Украины может сказаться на переговорах

7 мая, 21:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ожидается, что вcтреча президентов США и России все-таки состоится в июне, но точной даты все еще нет

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако, точная дата и место встречи пока не определены.

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Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передает Reuters.

"Я уверен, что мы сможем это сделать (провести встречу – Ред.). У нас нет конкретного времени или места. Над этим работают", – отметил Байден.

В то же время на вопрос журналистов, как наращивание войск РФ на границах Украины влияет на его желание встретиться с Путиным, он ответил: "Это не влияет на мое желание встретиться один на один, и вы заметите, что раньше у него было больше войск. Он отозвал войска".

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев пообещал Украине усиление военной поддержки от Америки, а также заверил, что Россию ждут серьезные последствия, если будет новая эскалация конфликта.

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Несмотря на то, что Россия частично отвела свои войска от границ с Украиной и из оккупированного Крыма, угроза украинской безопасности сохраняется, поэтому США рассматривают возможность увеличения предоставляемой Киеву поддержки.

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