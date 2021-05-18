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Встреча Байдена и Путина пройдет в ближайшие недели – госсекретарь США

18 мая, 16:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Белом доме ожидают, что Байден и Путин могут провести встречу в ближайшее время

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина пройдет в ближайшие недели.

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Об этом во время визита в Исландию заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает исландский портал Frettabladid.

"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели", - отметил он.

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Встреча Байдена и Путина пройдет в ближайшие недели – госсекретарь США
Джо Байден и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Однако госсекретарь не назвал место возможной встречи.

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Ранее в Кремле заявили, что Америка предлагает провести переговоры в одной из европейских стран. Пока что о готовности принять у себя президентов США и России заявили Австрия, Финляндия и Чехия.

Напомним, что после недавнего разговора президентов двух стран в Белом доме предупредили, что Америка продолжит оказывать санкционное давление на РФ и не откажется от новых, более жестких санкций.

Видео: Сегодня

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