Встреча Байдена с Путиным близко: СМИ узнали место и время

Белый дом и Кремль остановили свой выбор для первого американо-российского саммита на Швейцарии – президенты двух стран встретятся в Женеве

Коллаж: "Сегодня"

Первый саммит США-Россия после избрания Джо Байдена президентом Соединенных Штатов состоится в Швейцарии в середине следующего месяца.

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Об этом сообщает CNN.

Два неназываемых источника среди американских чиновников заявили каналу, что первая личная встреча Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным пройдет в Женеве, которая оказалась последним претендентом на роль принимающего города саммита.

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Встреча состоится 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность.

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На этой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отправился в Женеву, где он встретился со своим российским коллегой и обсудил детали встречи Байдена и Путина.

В Белом доме отказались комментировать информацию журналистов.

Напомним, что Джо Байден лично предложил Владимиру Путину встретиться и обсудить состояние, в котором находятся отношения Америки и России, а также другие вопросы, включая Украину.

Что о предстоящем саммите и о том, как он повлияет на ситуацию в Украине, говорят эксперты, смотрите в видеосюжете "Сегодня".