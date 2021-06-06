Встреча с Путиным ни на что не повлияет – Байден об отношении к Европе

Джо Байден и Владимир Путин. Коллаж "Сегодня"

Несмотря на то, чем завершится встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, американский лидер в любом случае продолжит поддерживать Европу и ее ценности.

Реклама

Байден уверяет, что он готов выступить против Путина со своими европейскими союзниками, передает Le Figaro.

"Президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия. Во время нашей встречи я еще раз подчеркну приверженность Соединенных Штатов, Европы и демократий, приверженных одним и тем же принципам, защите достоинства и прав человека", – заявил Байден.

Он также подчеркнул, что Путин знает о его позиции.

Напомним, 9 июня американский президент отправится в Европу. Там он посетит саммиты G7 и НАТО, а 16 июня в Женеве встретится с Путиным.

В тренде В Польше лифт с двумя украинцами рухнул с 15-го этажа

Реклама

Тем временем сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича произошел специально перед встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Самые главные новости смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":