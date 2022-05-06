ВСУ атаковали крейсер "Москва" с помощью разведки США — CNN

США в течение нескольких месяцев предоставляли украинским силам разведданные о передвижениях российских войск

США помогли Украине атаковать российский корабль / Фото: Коллаж: Сегодня

США предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера "Москва". После чего ВСУ успешно атаковали корабль.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

"Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским коллегам для подтверждения того, что это действительно "Москва". США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении. Однако неясно, знали ли США, что Украина двинется, чтобы нанести удар по кораблю, и США не участвовали в этом решении", – сообщили источники.

Кроме этого CNN пишет, что США в течение нескольких месяцев предоставляли украинским силам разведданные о передвижениях российских войск внутри Украины, в том числе перехваченные сообщения о российских военных планах.

ВСУ массово истребляют российских генералов с помощью разведки США

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине разведывательные данные о российских подразделениях, что позволило ликвидировать многих российских генералов во время войны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Реклама

Отмечается, что помощь в нацеливании является частью секретной помощи администрации Джо Байдена по предоставлению Украине разведывательных данных на поле боя в режиме реального времени.

Эти разведывательные данные также включают в себя предполагаемые перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного плана боевых действий Москвы на Донбассе, сообщили чиновники. Тем не менее они отказались уточнить, сколько генералов было убито в результате помощи США.

Соединенные Штаты сосредоточились на предоставлении местонахождения и других подробностей о часто перемещаемом мобильном штабе российских военных.

Реклама

Украинские специалисты объединили эту геолокацию со своими разведывательными данными, включая перехваченные коммуникации, предупреждающие украинских военных о присутствии высших российских офицеров, чтобы нанести артиллерийские удары и другие атаки, в которых погибли российские офицеры.

Читайте другие новости "Сегодня":