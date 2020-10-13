Вторая за два дня: в США фармкомпания остановила испытания вакцины от Covid-19

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения коронавирусной болезни антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности".

Реклама

Об этом сообщает газета New York Times.

Исследование Eli Lilly было разработано для проверки преимуществ терапии на сотнях людей, госпитализированных с Covid-19, по сравнению с плацебо. Все участники исследования также получили еще один экспериментальный препарат, ремдесивир, который стал широко использоваться для лечения пациентов с коронавирусом. Однако неизвестно, сколько добровольцев было заражено, как не сообщаются и какие-либо подробности их болезни.

Как пишет издание, в крупных клинических испытаниях такие паузы не являются чем-то необычным, и болезнь добровольцев не обязательно является результатом экспериментального препарата или вакцины. Такие остановки предназначены для того, чтобы позволить независимому совету научных экспертов изучить данные и определить, могло ли событие быть связано с лечением или же возникло случайно.

Испытания Eli Lilly спонсировались, среди прочего, несколькими отделениями Национальных институтов здравоохранения и Департамента по делам ветеранов. Но в электронных письмах, отправленных во вторник, 13 октября, несколькими официальными лицами, исследователям предлагалось прекратить записывать добровольцев на исследование из "излишней осторожности".

В тренде Одним абзацем. Как прошла ночь войны за Нагорный Карабах

Реклама

Эта новость появилась всего через день после того, как Johnson & Johnson объявила о приостановке испытаний вакцины против коронавируса из-за болезни добровольца, а также спустя месяц после того, как испытание вакцины AstraZeneca было остановлено из-за опасений по поводу двух участников, которые заболели после вакцинации компании.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в мире разрабатывается 40 вакцин от коронавируса, из которых каждая четвертая находится на заключительной стадии испытаний.

Также читайте на сайте "Сегодня" статью: "Российская вакцина от коронавируса. Что с ней не так?"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама