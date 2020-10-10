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Вторые дебаты Трампа и Байдена отменили

10 октября, 02:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Между Трампом и Байденом возникли разногласия

Дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена, которые должны были состояться 15 октября, отменили.

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Об этом сообщает "CNN".

Встречу Трампа и Байдена отменили из-за разногласий, которые возникли между кандидатами относительно их формата.

В свою очередь Трамп заявил, что накануне выборов 50 тыс. избирателей получили ложные бюллетени для голосования по почте на президентских выборах в США.

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12 октября впервые с момента выявления у Трампа коронавируса, президент выступит на предвыборном митинге в городе Сэнфорд в штате Флорида.

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К слову, коронавирус обрушил рейтинг Трампа. Согласно последним опросам, преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем 16%.

Также мы писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит такое же лечение от коронавируса, какое получил он сам.

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США дебаты Дональд Трамп Джо Байден
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