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Второй тур дебатов в США хотят провести виртуально. Трамп уже отказался

8 октября, 15:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Трамп заявил, что не будет участвовать в виртуальных дебатах

Вторые предвыборные дебаты между президентом США республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом планируют провести виртуально.

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Об этом говорится в пресс-релизе Комиссии по президентским дебатам.

В своем сообщении Комиссия подчеркнула, что необходимо "защищать здоровье и безопасность всех участников". Именно поэтому кандидаты будут участвовать в дебатах "из отдельных отдаленных мест".

Однако Трамп в прямом эфире Fox Business заявил, что не будет участвовать в виртуальных дебатах.

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Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит такое же лечение от коронавируса, какое получил он сам.

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Также напомним, СМИ подсчитали стоимость лечения Трампа от коронавируса. В общую стоимость лечения вошли и непредвиденные расходы, которые не покрывает стандартная медицинская страховка.

Отметим, коронавирус обрушил рейтинг Трампа. Согласно последним опросам, преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем 16%.

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выборы США дебаты Дональд Трамп Джо Байден
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