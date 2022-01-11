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Вторжение в Украину переносится? СМИ узнали о неожиданной проблеме для войск Путина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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11 января, 13:37
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Россия перебросила к границам Украины ударные вертолеты
Путину все планы сломала погода. Коллаж "Сегодня"
Путину все планы сломала погода. Коллаж "Сегодня"

Россия усиливает свое войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами. Однако планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода. Об этом пишет американская газета The New York Times.

В США ожидают, что Россия увеличит количество войск вблизи Украины от 100 тыс. до 175 тыс. солдат. В то же время чиновники из американской администрации говорят, что пока переброска войск замедлилась, россияне перебрасывают туда ударные и транспортные вертолеты.

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Американские чиновники отмечают, что вертолеты, а также находящиеся вблизи границ истребители были бы важным преимуществом России, если бы Путин решил вторгнуться в Украину.

Нападение в январе отменяется?

Официальные лица в США отмечают один любопытный момент – для вторжения России в Украине есть определенный период из-за погодных условий. Суть в том, что если бы сохранялась сухая и морозная погода, то это позволило бы наземной технике агрессора легко передвигаться. Но, как отмечают чиновники в администрации США, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось (ранее говорилось о вторжении в январе).

В связи с этими неожиданными для РФ проблемами администрация Байдена даже привлекла метеорологов, чтобы понять, какой будет погода в районе Украины в ближайшие недели. Это ответит на вопрос, когда будут самые благоприятные для России погодные условия, чтобы осуществить вторжение.

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Ситуация с российской угрозой для Украины

  • На днях The New York Times писала, что РФ стягивает войска к границам Украины с трех сторон и опубликовала карту. По мнению американских экспертов, эти войска представляют реальную угрозу серьезной эскалации конфликта с Украиной и "открытия Москвой нового фронта".
  • Экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает фейком концентрацию войск России у границ Украины, которой запугивали украинское общество в последние месяцы. По его словам, за последние месяцы на границе не изменилось ничего в таких масштабах, что дало бы возможность Путину совершить крупномасштабное наступление на Украину.
  • А вот политолог Юрий Подорожний считает, что Украина не сможет избежать полномасштабной войны с Россией. Он рассказал, от чего зависит, насколько быстро придет война.
  • Тем временем председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявлял, что единственный способ сдержать Россию – это "адские" санкции.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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