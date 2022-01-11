Вторжение в Украину переносится? СМИ узнали о неожиданной проблеме для войск Путина

Россия усиливает свое войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами. Однако планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода. Об этом пишет американская газета The New York Times.
В США ожидают, что Россия увеличит количество войск вблизи Украины от 100 тыс. до 175 тыс. солдат. В то же время чиновники из американской администрации говорят, что пока переброска войск замедлилась, россияне перебрасывают туда ударные и транспортные вертолеты.
Американские чиновники отмечают, что вертолеты, а также находящиеся вблизи границ истребители были бы важным преимуществом России, если бы Путин решил вторгнуться в Украину.
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Нападение в январе отменяется?
Официальные лица в США отмечают один любопытный момент – для вторжения России в Украине есть определенный период из-за погодных условий. Суть в том, что если бы сохранялась сухая и морозная погода, то это позволило бы наземной технике агрессора легко передвигаться. Но, как отмечают чиновники в администрации США, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось (ранее говорилось о вторжении в январе).
В связи с этими неожиданными для РФ проблемами администрация Байдена даже привлекла метеорологов, чтобы понять, какой будет погода в районе Украины в ближайшие недели. Это ответит на вопрос, когда будут самые благоприятные для России погодные условия, чтобы осуществить вторжение.
Ситуация с российской угрозой для Украины
- На днях The New York Times писала, что РФ стягивает войска к границам Украины с трех сторон и опубликовала карту. По мнению американских экспертов, эти войска представляют реальную угрозу серьезной эскалации конфликта с Украиной и "открытия Москвой нового фронта".
- Экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает фейком концентрацию войск России у границ Украины, которой запугивали украинское общество в последние месяцы. По его словам, за последние месяцы на границе не изменилось ничего в таких масштабах, что дало бы возможность Путину совершить крупномасштабное наступление на Украину.
- А вот политолог Юрий Подорожний считает, что Украина не сможет избежать полномасштабной войны с Россией. Он рассказал, от чего зависит, насколько быстро придет война.
- Тем временем председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявлял, что единственный способ сдержать Россию – это "адские" санкции.