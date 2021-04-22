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"Это позор": Грета Тунберг жестко раскритиковала мировых лидеров

22 апреля, 23:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Политики не учитывают часть выбросов в атмосферу, поэтому их инициативы основываются только на оптимистичных прогнозах

Экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за их бездействие в борьбе с климатическими изменениями.

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На видеоконференции, организованной комитетом Палаты представителей Конгресса США и проходившей одновременно с саммитом по климату она сказала, что страны не спешат отказаться от использования ископаемого топлива.

По ее словам, США – крупнейший источник выбросов в истории.

"Сегодня 2021 год. И тот факт, что мы все еще ведем эту дискуссию, более того, по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива прямо или косвенно – через налоги – является позором", – сказала она.

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Тунберг отметила, что поставленных целей в области климата недостаточно. Кроме того, сами же политики и не учитывают часть выбросов в атмосферу. Поэтому их инициативы основываются только на оптимистичных прогнозах.

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"Вот вам и доказательство того, что мы до сих пор не понимаем, в какой чрезвычайной климатической ситуации оказалась планета… Вы просто опустили руки. Так вот я пришла вам сообщить, что в отличие от вас мое поколение без боя не сдастся", – сказала она.

Напомним, эко-активистка Грета Тунберг 3 января отпраздновала 18-летие. В этот день она разместила в соцсети пост, в котором обещала в пабе "раскрыть темные секреты заговора", касающегося ее деятельности.

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США экология климат планета Грета Тунберг
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