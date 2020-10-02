Трампу хочется спать. СМИ узнали о состоянии больного коронавирусом президента

Болезнь президента США Дональда Трампа, у которого сегодня подтвердился коронавирусный диагноз, протекает в легкой форме.
Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на два источника, ознакомленных с состоянием американского лидера.
Один из собеседников назвал состояние Трампа приближенным к простудному. Накануне он посетил мероприятие по сбору средств на президентскую компанию, которое прошло в его гольф-клубе в штате Нью-Джерси, где контактировал примерно со 100 людьми и уже выглядел вялым.
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А возвращаясь с митинга в штате Миннесота вечером на "борту номер один" Air Force One 30 сентября Трамп уснул.
К настоящему моменту план лечения президента США все еще обсуждается, однако не исключено, что он выступит с обращением к нации, чтобы продемонстрировать свою работоспособность и непрерывность работы правительства.
Напомним, что, по словам личного врача президента Шона Конли, глава государства и первая леди США чувствуют себя "хорошо", а лечить их будут в Белом доме.
Также сообщалось о том, как на коронавирус у американского президента отреагировали американские рынки и основные биржевые индексы.
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