Трампу хочется спать. СМИ узнали о состоянии больного коронавирусом президента

Болезнь президента США Дональда Трампа, у которого сегодня подтвердился коронавирусный диагноз, протекает в легкой форме.

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Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на два источника, ознакомленных с состоянием американского лидера.

Один из собеседников назвал состояние Трампа приближенным к простудному. Накануне он посетил мероприятие по сбору средств на президентскую компанию, которое прошло в его гольф-клубе в штате Нью-Джерси, где контактировал примерно со 100 людьми и уже выглядел вялым.

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А возвращаясь с митинга в штате Миннесота вечером на "борту номер один" Air Force One 30 сентября Трамп уснул.

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К настоящему моменту план лечения президента США все еще обсуждается, однако не исключено, что он выступит с обращением к нации, чтобы продемонстрировать свою работоспособность и непрерывность работы правительства.

Напомним, что, по словам личного врача президента Шона Конли, глава государства и первая леди США чувствуют себя "хорошо", а лечить их будут в Белом доме.

Также сообщалось о том, как на коронавирус у американского президента отреагировали американские рынки и основные биржевые индексы.

Ранее мы писали, что США разрабатывают вакцину от COVID-19. Больше об этом смотрите в видеосюжете:

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