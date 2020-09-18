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Выборы президента США: Байден оторвался от Трампа в рейтингах

18 сентября, 09:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Большинство американских избирателей уже определились с выбором

Президентская гонка в Соединенных Штатах набирает обороты. Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа на общенациональном уровне на 9%, передает "Голос Америки".

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Согласно результатам социологического исследования, которое было проведено 11-15 сентября, 50% вероятных избирателей собираются голосовать за Байдена, а 41% – за Трампа. Еще 3% поддержат одного из независимых кандидатов, остальные затруднились с ответом.

Опрос также показал, что большинство американских избирателей уже определились с выбором. Девять из 10 вероятных избирателей Байдена и 8 из 10 вероятных избирателей Трампа заявили, что они "полностью уверены" в своем выборе.

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Согласно опросу, у Байдена больше шансов выиграть на выборах 3 ноября в абсолютных цифрах. Тем не менее, 9% вероятных избирателей не определились с выбором или еще не поддержали ни одного кандидата от основной партии. Их решение в ближайшие недели может определить имя победителя.

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Впрочем, преимущество кандидата в абсолютных цифрах поданных за него голосов не обязательно означает победу на выборах, исход которых будет решать коллегия выборщиков, представляющих каждый из штатов. Трамп победил в 2016 году несмотря на то, что проиграл Хиллари Клинтон по количеству отданных за него голосов избирателей.

Напомним, Дональд Трамп назвал своего противника на предстоящих выборах Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории страны.

Байден, в свою очередь, обрушился с критикой на действующего президента страны, заявив, что Трамп выступает за хаос и насилие.

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США Дональд Трамп Джо Байден Выборы президента США-2020
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