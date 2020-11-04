Выборы президента США в мемах: самые смешные реакции Twitter

В США продолжаются президентские выборы, на которых решится дальнейшая судьба страны – либо республиканец Дональд Трамп останется править в Белом доме, либо же его сменит демократ Джо Байден.

Реклама

Пока голосование продолжается, американцы активно делятся своими впечатлениями о 59-ых выборах в истории страны в соцсетях. Мы собрали самые актуальные мемы.

"Настроения в Америке".

"Набор эмоций в день выборов".

"Я жду на результаты выборов-2020"

Реклама

"Что бы ни случилось утром в среду я буду разочарована во многих из вас".

"Мем о нынешних выборах".

"Сегодня день выборов! Этот мем о том, как я сейчас себя чувствую" *текст на изображении: Мам, забери меня, мне страшно*.

"Ваш последний сохраненный мем – то, как вы себя чувствуете из-за выборов" *текст на изображении: это Тихий океан или мои слезы?*

Другая категория любителей Twitter "отдала" победу совсем иным кандидатам. Например, Джебу Бушу:

Реклама

А вот экс-"битл" Ринго Старр посчитал себя достойнее и Трампа, и Байдена:

Отдельного внимания достойно сравнение прошлых выборов, на которых Трамп победил Хиллари Клинтон, с нынешними. Ощущения пользователей говорят сами за себя.

Напомним, что по данным спецэфира "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24" ни у Дональда Трампа, ни у Джо Байдена нет явного преимущества.

Также сообщалось, что явка на выборах в США уже может стать самой высокой в истории США – ожидается, что в них примут участие не менее 150 млн избирателей. На данный момент проголосовали более 100 миллионов американцев.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама