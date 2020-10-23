Выборы в США: астронавт NASA Кейт Рубинс проголосовала из космоса

В 2016 году Кейт Рубинс голосовала также на борту МКС

Астронавт NASA Кейт Рубинс проголосовала на выборах президента США на борту МКС досрочно.

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Об этом сообщает NASA.

Американская система голосования позволяет делать выбор даже из космоса. Для этого астронавтам необходимо поменять адрес голосования, однако, голосовать за кандидатов можно только в своем округе.

Бюллетень передается по зашифрованному каналу только после того, как избиратель заполнил тестовый электронный бюллетень, который прошел удачно.

К слову, на предыдущих выборах в США, которые были в 2016 году, Кейт Рубинс голосовала также из космоса.

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Напомним, выборы в США пройдут 3 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности передачи власти в случае, если он проиграет на предстоящих выборах в ноябре.

Также мы писали о том, что коронавирус обрушил рейтинг Трампа. Согласно последним опросам, преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем – 16%.

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