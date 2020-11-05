Выборы в США: ОБСЕ заявила о более 400 судебных исков

В ОБСЕ прокомментировали выборы в США

Из-за избирательного процесса в США в 44 штатах было подано более 400 судебных исков. Это самый высокий показатель за всю историю страны.

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Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

В организации заявили, что в США было множество безосновательных утверждений о систематических фальсификациях голосования. Процесс выборов в США был также запутанным и с попытками подорвать общественное доверие.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность относительно прозрачности финансирования избирательных кампаний.

Наблюдатели ОБСЕ пока планируют задержаться в США.

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В то же время ранее наблюдатели отметили, что избирательный процесс в США был конкурентным, хорошо организованным, однако сопровождался напряженной риторикой.

Напомним, адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани заявил о том, что он направляется в Филадельфию (штат Пенсильвания) из-за "массовых нарушений" на выборах.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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