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Выборы в США: Пелоси выступила против участия Байдена в дебатах

2 октября, 02:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пелоси считает, что Байден не должен участвовать в дебатах

Джо Байдену не стоит участвовать во время второго тура дебатов, которые должны состояться в США 15 октября.

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Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, передает The Hill.

"Лично я не думаю, что Джо Байден должен удостаивать честью дебаты с президентом, который не имеет обязательств относительно высказывания фактов, доказательств, данных и унижает занимаемую должность", – заявила Пелоси.

По ее словам, Трамп во время дебатов не вел себя как президент.

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В то же время спикер Белого дома Кейли Макенани заявила, что Трамп будет участвовать в дебатах, однако, он хочет изменить модератора дискуссии.

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"Единственный путь к честным дебатам – изменение модератора. Он хочет проведения дебатов, планирует принимать участие, но хочет честных правил, честного обмена, а не того, чтобы правила покрывали конкретного кандидата и его способности", – заявила Макенани.

Напомним, в США изменят формат последующих дебатов кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена из-за их поведения.

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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