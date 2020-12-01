Выборы в США: штат Висконсин подтвердил победу Байдена

Штат Висконсин подтвердил победу на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Об этом заявил губернатор Висконсина Тони Иверс, передает CNN.
Иверс подписал документы о предоставлении 10 голосов членов коллегии выборщиков от штата в пользу Джо Байдена.
"Я подписал свидетельство об утверждении списка выборщиков для избранных президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис", – заявил Иверс.
К слову, Джо Байден официально признан победителем на выборах в штатах Пенсильвания (20 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).
Ранее штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подал иск против госсекретаря штата Мичиган Джоселин Бенсон и должностных лиц округа Уэйн из-за якобы ущемления прав республиканцев при подсчете голосов на выборах.
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