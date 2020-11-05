Галя, что там Мичиган? Смешные мемы и реакции соцсетей на выборы в США

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В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. Уже скоро решится судьба страны – либо Дональд Трамп останется на президентском посту, либо же главой государства станет демократ Джо Байден.

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В ожидании результатов пользователи Сети продолжают делиться впечатлениями об американских выборах. "Сегодня" собрали самые смешные и актуальные мемы.

Я бы очень хотел жить не во время крупного исторического события прямо сейчас!

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Голосование в 2016-м/ Голосование в 2020-м

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Карен Трамп, сестра Дональда Трампа, с которой он был разлучен в раннем детстве, обращается к сотрудникам Федеральной избирательной комиссии: "Я хочу поговорить с вашим менеджером!"

"Пожалуйста, подождите. Система вашей страны скоро будет восстановлена"

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/ Фото: Telegram

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Как сообщалось ранее, в Аризоне действующий президент-республиканец Дональд Трамп сократил отрыв от кандидата-демократа Джо Байдена.

Также мы писали, что представитель Демократической партии запустил сайт для передачи власти.

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