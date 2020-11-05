Галя, что там Мичиган? Смешные мемы и реакции соцсетей на выборы в США

В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. Уже скоро решится судьба страны – либо Дональд Трамп останется на президентском посту, либо же главой государства станет демократ Джо Байден.
В ожидании результатов пользователи Сети продолжают делиться впечатлениями об американских выборах. "Сегодня" собрали самые смешные и актуальные мемы.
Я бы очень хотел жить не во время крупного исторического события прямо сейчас!
Голосование в 2016-м/ Голосование в 2020-м
Карен Трамп, сестра Дональда Трампа, с которой он был разлучен в раннем детстве, обращается к сотрудникам Федеральной избирательной комиссии: "Я хочу поговорить с вашим менеджером!"
"Пожалуйста, подождите. Система вашей страны скоро будет восстановлена"
Как сообщалось ранее, в Аризоне действующий президент-республиканец Дональд Трамп сократил отрыв от кандидата-демократа Джо Байдена.
Также мы писали, что представитель Демократической партии запустил сайт для передачи власти.
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