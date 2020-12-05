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Выборы в США: суд Невады не признал победу Трампа

5 декабря, 04:11

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Неваде победил Джо Байден

В Неваде (штат в США) окружной суд отклонил иск Республиканской партии, которая требовала признать победу Дональда Трампа на выборах президента в этот штате (6 голосов выборщиков).

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Об этом пишет CNN.

Судья окружного суда Невады Джеймс Расселл признал, что истцам не удалось доказать обоснованность обвинений в адрес избирательного штаба демократа Джозефа Байдена.

Республиканцы обвиняли штаб Байдена также и в подкупе избирателей.

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К слову, сразу после выборов в США штаб Трампа подал иск в суд штата Мичиган с требованием остановить подсчет голосов.

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Также мы писали о том, что Дональд Трамп заявил, что выборы были проведены нечестно. По его словам, машины для голосования меняли голоса, поданные за него, на голоса за Байдена.

Недавно Трамп намекнул, что в 2024 году готов снова баллотироваться на пост главы государства. Кроме того, он подал иск в Верховный суд штата Висконсин с требованием признать недействительными более 221 тысячу бюллетеней.

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выборы США партии Дональд Трамп
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