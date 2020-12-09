Выборы в США: суд отклонил иск штаба Трампа о пересчете голосов в Пенсильвании

В постановлении нет дополнительных разъяснений

Верховный суд США отклонил иск республиканцев, штаба Дональда Трампа о пересмотре результатов выборов президента в штате Пенсильвания, где победил демократ Джо Байден.

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Об этом говорится в постановлении на официальном сайте Верховного суда.

В постановлении нет дополнительных разъяснений. Иск был подан представителями Республиканской партии США, также и конгрессменом Майклом Келли.

Иск республиканцев по Пенсильвании был первым который дошел до Верховного суда.

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К слову, избранный президент США Джо Байден не исключает подачу судебного иска против администрации действующего президента Дональда Трампа.

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Однако несмотря на то, что на прошедших выборах в США Джо Байден набрал намного больше 270 голосов выборщиков, действующий глава США Дональд Трамп не намерен признавать результаты, выражая уверенность, что победитель именно он.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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