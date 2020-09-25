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Выборы в США: Трамп готов мирно передать власть, но при одном условии

25 сентября, 02:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Трамп с достоинством примет результаты свободных и честных выборов

Президент США Дональд Трамп готов передать полномочия мирно только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд.

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Об этом сообщает Fox News Radio.

По словам Трампа, если Верховный суд объявит Джо Байдена президентом, он будет уважать это решение и поддержит его.

В то же время президент США в очередной раз выразил беспокойство насчет отправки избирательных бюллетеней.

"Эти бюллетени — это кошмар", – сказал Трамп.

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Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани также ранее заявляла, что Трамп с достоинством примет результаты свободных и честных выборов.

К слову, Дональд Трамп надеется, что он победит на предстоящих президентских выборах. Он уверен, что никакой передачи власти не будет.

Также новости "Сегодня" писали, что согласно последним опросам, Джо Байден опережает Трампа на 7%.

Недавно кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что в случае победы на выборах отзовет претендента на пост в Верховный суд, которого в ближайшее время намерен выдвинуть Дональд Трамп.

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США Дональд Трамп
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