Выборы в США: Трамп победил в штате Аляска

Действующий президент Дональд Трамп по результатам подсчета 75% голосов побеждает в штате Аляска и получает еще 3 голоса выборщиков – теперь у него 217 голосов.

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Об этом свидетельствуют прогнозы CNN и FoxNews.

По результатам подсчетов, у Трампа 57% голосов, у Байдена – 39,1%.

Таким образом, по данным CNN, которое пока не оглашает победителя в Аризоне, у Байдена 279 голосов выборщиков, у Трампа – 217. В то же время FoxNews, давно объявивший результаты голосования в Аризоне, дает Байдену 290 голосов выборщиков.

Еще не объявили результаты выборов в двух штатах – Северной Каролине и Джорджии, но даже в случае победы там Трампа это уже не переломит ситуацию в его пользу.

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Напомним, поскольку демократ Джо Байден ранее набрал больше 270 голосов выборщиков, его уже в СМИ объявили избранным президентом США и он даже начал подготовку к переходу власти. В то же время действующий глава США Дональд Трамп не намерен признавать результаты, выражая уверенность, что победитель именно он.

После того как было объявлено о победе на выборах Джо Байдена, Трамп заявил, что "выборы еще не закончены" и он намерен обжаловать их результаты в суде.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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