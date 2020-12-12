Українська
$ 28,08
33,99
  1. Мировые новости
  2. США

Выборы в США: Трамп будет бороться с решением Верховного суда

12 декабря, 09:35

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Глава Овального кабинета считает отклонение иска Техаса несправедливым

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Верховный суд подвел его и его сторонников, отказавшись рассмотреть иск Техаса об оспаривании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

Реклама

Об этом глава Овального кабинета написал в Twitter.

"Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!" – заявил Трамп.

Американский президент отметил, что иск "был выброшен" без рассмотрения причин, из-за которых его подали, и призвал сторонников продолжать борьбу.

Кроме того, адвокат Трампа Рудольф Джулиани в эфире программы Newsmax сообщил, что действующий президент Соединенных Штатов продолжит борьбу.

Реклама

"Дело не было отклонено по существу. Дело было отклонено в связи с процессуальной правоспособностью. Так что ответ на это – передать дело в окружной суд", – заявил Джулиани.

РанееДональд Трамп заявил, что готов передать полномочия мирно только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд.

Напомним, Верховный суд США уже отклонил иск штаба Дональда Трампа о пересчете результатов выборов президента в штате Пенсильвания.

Стоит также отметить, что в двух крупнейших округах штата Висконсин, где побеждал Байден, Трамп все-таки добился пересчета бюллетеней, однако это только лишь усугубило его положение.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы США Дональд Трамп Рудольф Джулиани выборы 2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцина от COVID-19 Moderna: добровольцы раскрыли правду о побочных эффектах
Вакцина от COVID-19 Moderna: добровольцы раскрыли правду о побочных эффектахСША
Байден предложил Фаучи стать его советником по COVID-19
Байден предложил Фаучи стать его советником по COVID-19США
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
"Мы все равно победим": Трамп пообещал, что останется у власти на второй срокСША
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиков
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиковСША
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцами
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять