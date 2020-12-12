Выборы в США: Трамп будет бороться с решением Верховного суда

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Верховный суд подвел его и его сторонников, отказавшись рассмотреть иск Техаса об оспаривании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

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Об этом глава Овального кабинета написал в Twitter.

"Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!" – заявил Трамп.

Американский президент отметил, что иск "был выброшен" без рассмотрения причин, из-за которых его подали, и призвал сторонников продолжать борьбу.

Кроме того, адвокат Трампа Рудольф Джулиани в эфире программы Newsmax сообщил, что действующий президент Соединенных Штатов продолжит борьбу.

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"Дело не было отклонено по существу. Дело было отклонено в связи с процессуальной правоспособностью. Так что ответ на это – передать дело в окружной суд", – заявил Джулиани.

РанееДональд Трамп заявил, что готов передать полномочия мирно только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд.

Напомним, Верховный суд США уже отклонил иск штаба Дональда Трампа о пересчете результатов выборов президента в штате Пенсильвания.

Стоит также отметить, что в двух крупнейших округах штата Висконсин, где побеждал Байден, Трамп все-таки добился пересчета бюллетеней, однако это только лишь усугубило его положение.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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