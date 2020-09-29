Выборы в США: Трамп сократил разрыв с Байденом

Накануне президентских выборов в США Дональд Трамп значительно сократил разрыв в избирательной гонке со своим оппонентом Джо Байденом.
Об этом сообщает The Hill.
По словам социологов, разрыв уменьшился из-за экономического роста в США, который продемонстрировал Трамп.
"47% тех, кто собирается принять участие в выборах заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сейчас. В то же время, 45% отметили, что поддержат Трампа", – говорится в сообщении.
Согласно последним опросам позиция Трампа улучшилась на три балла, а Байдена ухудшилась на два.
Недавно новости "Сегодня" писали, что Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он не оплачивает налоги.
Также мы писали о том, что 29 сентября в США состоятся первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом.
Также сообщалось, что Дональд Трамп готов передать полномочия мирно только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк