Выборы в США: Трамп сократил разрыв с Байденом

Накануне президентских выборов в США Дональд Трамп значительно сократил разрыв в избирательной гонке со своим оппонентом Джо Байденом.

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Об этом сообщает The Hill.

По словам социологов, разрыв уменьшился из-за экономического роста в США, который продемонстрировал Трамп.

"47% тех, кто собирается принять участие в выборах заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сейчас. В то же время, 45% отметили, что поддержат Трампа", – говорится в сообщении.

Согласно последним опросам позиция Трампа улучшилась на три балла, а Байдена ухудшилась на два.

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Недавно новости "Сегодня" писали, что Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он не оплачивает налоги.

Также мы писали о том, что 29 сентября в США состоятся первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Также сообщалось, что Дональд Трамп готов передать полномочия мирно только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд.

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