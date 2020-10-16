Выборы в США: Трамп заявил о готовности мирно передать власть

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности передачи власти в случае, если он проиграет на предстоящих выборах в ноябре.

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Об этом глава администрации США заявил в эфире NBC.

"Мирная передача (власти – ред.) – я абсолютно этого хочу. Но в идеале я не хочу передачи, поскольку хочу победить", – сказал Трамп.

В то же время он раскритиковал демократов.

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"Вы и они говорите о мирной передачи (власти – ред.). Я потратил три с половиной года, отбиваясь от этих маньяков", – добавил президент США.

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Ранее Трамп заявил, что исход предстоящих в ноябре американских президентских выборов определит лишь Верховный суд США. Он неоднократно критиковал метод голосования по почте, назвав его ненадежным и предположив, что результаты выборов могут быть сфальсифицированными.

К слову, коронавирус обрушил рейтинг Трампа. Согласно последним опросам, преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем 16%.

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