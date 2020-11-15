Выборы в США: в Вашингтоне прошли массовые драки между поклонниками и противниками Трампа (фото, видео)

Как минимум 10 человек задержали

В субботу вечером, 14 ноября, в округе Колумбия, случился ряд жестоких столкновений между поклонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Десятки человек получили травмы.

Об этом сообщает The Washington Post.

Массовые драки случились после того, как толпы протестующих прошли по городу в поддержку Трампа. В результате стычек несколько десятков человек получили ранения.

Как передает NBC Washington, один человек получил ножевые ранения в одном из столкновений.

По данным NPR, в субботу было арестовано по меньшей мере 10 человек, четыре из них по обвинению в вооружённом нападении. Полицейским пришлось применить перцовые баллончики.

Также, в открытом внутреннем дворике одного из ресторанов произошли стычки. Протестующие взрывали фейерверки.

/ Фото: Insider

Как сообщается, участники акций протеста зажигали товары, флаги и вывески с фото Трампа.

В свою очередь, Трамп раскритиковал стычки, обвинив противников в том, что они превращают мирный протест в насилие.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Вашингтоне праздновали победу Джо Байдена. Тогда сотни людей собрались под Белым домом с флагами демократов.

А тем временем мир замер в ожидании нового политического курса, который будет провозглашен победившим на президентских выборах в США Джо Байденом. Каким станет мир в 2025 году?

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