Выборы в США: в Висконсине суд отклонил иск Трампа о нарушениях

В США в штате Висконсин суд отклонил иск действующего президента Дональда Трампа о нарушениях на выборах.

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Как пишет National Public Radio, Трамп требовал признать недействительными более 221 тысячу бюллетеней.

Команда Трампа предъявила, что бюллетени в таких округах как Милуоки и Дейн были поданы с нарушением установленных процедур. Однако юристы демократа Байдена доказали, что правила не нарушились.

Представители Трампа намерены оспорить это постановление в Верховном суде штата.

К слову, избранный президент США Джо Байден не исключает подачу судебного иска против администрации действующего президента Дональда Трампа.

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Однако несмотря на то, что на прошедших выборах Джо Байден набрал намного больше 270 голосов выборщиков, действующий глава государства Дональд Трамп не намерен признавать результаты, выражая уверенность, что победитель именно он.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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