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Взрослые больше не смогут писать в Instagram незнакомым детям

17 марта, 03:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Соцсеть вводит новые меры для защиты подростков

Соцсеть Instagram вводит новые меры безопасности для защиты подростков от нежелательных сообщений от взрослых пользователей.

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Об этом компания сообщила в своем блоге.

Пользователи старшего возраста смогут отправлять личные сообщения только тем подросткам, которые подписаны на них. При этом они будут сопровождаться уведомлением, что подростку не нужно отвечать на вызывающие дискомфорт сообщения.

Если взрослый попытается написать подростку, который не подписан на него, отправителю придет уведомление о том, что личное сообщение не доставлено.

Кроме того, подростков будут оповещать о "потенциально подозрительном поведении" взрослых, если они, к примеру, отправляют много запросов в друзья людям младше 18 лет.

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Instagram сообщил, что разрабатывает "новую технологию искусственного интеллекта и машинного обучения", которая будет проверять возраст в тех случаях, когда владельцы учетных записей указывают неверную дату рождения для обхода ограничений.

Отметим, согласно правилам Instagram, пользователям соцсети должно быть не меньше 13 лет.

Тем временем в Украине разгорелся скандал из-за неоднозначных отношений восьмилетней украинской модели из Киева Миланы с 13-летним блогером Пашей, о которых они заявили в Instagram. Дети снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.

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