Взрыв фургона в США: полиция назвала подозреваемого

В Соединенных Штатах полиция города Нэшвилл (штат Теннесси), где 25 декабря был взорван фургон, считает, что теракт устроил 64-летний местный электрик Энтони Куинн Уорнер.
Об заявили федеральные власти, передает Associated Press.
Ранее полиция с помощью ДНК-теста установила, что именно Уорнеру принадлежат останки, найденные на месте взрыва.
Власти предполагают, что он действовал в одиночку и городу в данный момент ничего не грозит, но они до сих пор не установили ни причины самого теракта, ни почему он выбрал именно это место..
"Нэшвилл считается безопасным. Известных нам угроз против этого города нет", – сказал начальник местной полиции Джон Дрейк.
Напомним, в американском Нэшвилле рождественским утром в 6:30 по местному времени взорвался припаркованный фургон. Перед этим был звонок в полицию, и механический голос предупреждал о взрыве через 15 минут.
Три человека получили некритические повреждения, но существенно пострадали близлежащие здания и припаркованные рядом авто, а на месте взрыва нашли фрагменты тела на тот момент неизвестного.
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