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Взрыв фургона в США: полиция назвала подозреваемого

28 декабря, 02:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мотивы погибшего при взрыве мужчины не известны

В Соединенных Штатах полиция города Нэшвилл (штат Теннесси), где 25 декабря был взорван фургон, считает, что теракт устроил 64-летний местный электрик Энтони Куинн Уорнер.

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Об заявили федеральные власти, передает Associated Press.

Ранее полиция с помощью ДНК-теста установила, что именно Уорнеру принадлежат останки, найденные на месте взрыва.

Власти предполагают, что он действовал в одиночку и городу в данный момент ничего не грозит, но они до сих пор не установили ни причины самого теракта, ни почему он выбрал именно это место..

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"Нэшвилл считается безопасным. Известных нам угроз против этого города нет", – сказал начальник местной полиции Джон Дрейк.

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Напомним, в американском Нэшвилле рождественским утром в 6:30 по местному времени взорвался припаркованный фургон. Перед этим был звонок в полицию, и механический голос предупреждал о взрыве через 15 минут.

Три человека получили некритические повреждения, но существенно пострадали близлежащие здания и припаркованные рядом авто, а на месте взрыва нашли фрагменты тела на тот момент неизвестного.

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США взрыв грузовик теракты фургон Нэшвилл
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