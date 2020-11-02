"Я не знал": советник Трампа извинился за интервью российским пропагандистам

Советник Рабочей группы по вопросам коронавируса Белого дома Скотт Атлас на днях дал интервью российскому пропагандистскому каналу RT, но теперь сожалее об этом.

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Об этом советник Трампа написал в Twitter.

Скотт Атлас утверждает, что не знал, что это за канал, и попросил у американцев прощения.

"Я недавно давал интервью RT и не знал, что они зарегистрированы как иностранные агенты. Я сожалею о том, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил себя использовать", – заявил он.

Советник Трампа добавил, что особенно извиняется перед представителями национальной безопасности США, "которые прилагают все усилия, чтобы защитить нас".

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Как сообщает "Радио Свобода", в интервью RT 31 октября Атлас защищал политику администрации Дональда Трампа по пандемии коронавируса, в то же время резко раскритиковав мероприятия по карантину.

"США в истерике из-за этого, но дело в том, что руководство сферы здравоохранения катастрофически провалилось... Они буквально убивают людей", - заявил Атлас в интервью, говоря о самоубийствах, особенно среди людей с низкооплачиваемой работой.

В то же время, по его словам, политика Белого дома по противодействию коронавирусу привела к снижению уровня смертности среди людей, болеющих COVID-19.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в стране больше нет независимой прессы, и призвал отменить раздел 230, который защищает операторов компьютерных сервисов при удалении или модерации сторонних материалов.

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