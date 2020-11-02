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"Я не знал": советник Трампа извинился за интервью российским пропагандистам

2 ноября, 02:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Скотт Атлас сожалеет, что позволил себя использовать

Советник Рабочей группы по вопросам коронавируса Белого дома Скотт Атлас на днях дал интервью российскому пропагандистскому каналу RT, но теперь сожалее об этом.

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Об этом советник Трампа написал в Twitter.

Скотт Атлас утверждает, что не знал, что это за канал, и попросил у американцев прощения.

"Я недавно давал интервью RT и не знал, что они зарегистрированы как иностранные агенты. Я сожалею о том, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил себя использовать", – заявил он.

Советник Трампа добавил, что особенно извиняется перед представителями национальной безопасности США, "которые прилагают все усилия, чтобы защитить нас".

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Как сообщает "Радио Свобода", в интервью RT 31 октября Атлас защищал политику администрации Дональда Трампа по пандемии коронавируса, в то же время резко раскритиковав мероприятия по карантину.

"США в истерике из-за этого, но дело в том, что руководство сферы здравоохранения катастрофически провалилось... Они буквально убивают людей", - заявил Атлас в интервью, говоря о самоубийствах, особенно среди людей с низкооплачиваемой работой.

В то же время, по его словам, политика Белого дома по противодействию коронавирусу привела к снижению уровня смертности среди людей, болеющих COVID-19.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в стране больше нет независимой прессы, и призвал отменить раздел 230, который защищает операторов компьютерных сервисов при удалении или модерации сторонних материалов.

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интервью США Белый дом советник Дональд Трамп российская пропаганда пропагандисты
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