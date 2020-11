Трамп снова отказался признать победу Байдена

Стоило Дональду Трампу впервые признать победу на выборах президента США Джо Байдена, как он решил снова настаивать на обратном.

"Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь!" – заявил Трамп в Twitter.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!