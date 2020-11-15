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Трамп снова отказался признать победу Байдена

15 ноября, 17:03

Ольга Литвин Ольга Литвин

Он намерен продолжить борьбу за президентское кресло

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Стоило Дональду Трампу впервые признать победу на выборах президента США Джо Байдена, как он решил снова настаивать на обратном.

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"Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь!" – заявил Трамп в Twitter.

Он в очередной раз раскритиковал выборы и высказал уверенность, что они были сфальсифицированы.

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Напомним, в штате Джорджия все еще идет подсчет голосов.

По данным на 16:00 (по Киеву), у Джо Байдена 49,5% голосов, у Дональда Трампа – 49,2% (остается подсчитать 1% голосов).

На данный момент у Байдена 290 голосов выборщиков, а у Трампа – 232.

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Ранее мы рассказали, как Вашингтон празднует победу Джо Байдена. Сотни людей собрались у Белого дома с флагами демократов. Некоторые изображали Трампа с плакатами "Меня уволили".

Видео: Сегодня

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