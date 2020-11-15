Трамп снова отказался признать победу Байдена

Стоило Дональду Трампу впервые признать победу на выборах президента США Джо Байдена, как он решил снова настаивать на обратном.
"Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь!" – заявил Трамп в Twitter.
He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020
Он в очередной раз раскритиковал выборы и высказал уверенность, что они были сфальсифицированы.
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Напомним, в штате Джорджия все еще идет подсчет голосов.
По данным на 16:00 (по Киеву), у Джо Байдена 49,5% голосов, у Дональда Трампа – 49,2% (остается подсчитать 1% голосов).
На данный момент у Байдена 290 голосов выборщиков, а у Трампа – 232.
Ранее мы рассказали, как Вашингтон празднует победу Джо Байдена. Сотни людей собрались у Белого дома с флагами демократов. Некоторые изображали Трампа с плакатами "Меня уволили".
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
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