"Я растерял всех своих друзей": Трамп удивил признанием

Победа американского бизнесмена-миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году нанесла непоправимый ущерб его социальной жизни, оставив без друзей.
В этом, как сообщает The Independent, он признался лично на агитационном митинге в штате Висконсин 17 сентября.
"Я растерял всех своих друзей из-за своей должности. Они были свободными. Они были великолепными. Я не пьяница, но они могли сесть и выпить что угодно. Теперь они больше не могут этого сделать", – пожаловался Дональд Трамп.
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Он предположил, что уважение, которое американцы испытывают к Белому дому, затрудняет поддержание дружеских отношений.
"Вдруг я становлюсь президентом США, и теперь они мне звонят: "Мистер президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?" Я говорю: "Расслабься и зови меня просто Дональд, мы знакомы 30 лет", – добавил Трамп.
Американский лидер признался, что теперь ему приходится "полагаться на членов Конгресса", которые заменили ему друзей.
Напомним, что сейчас в США продолжается новая президентская гонка – главным соперником Трампа, кандидата от республиканцев, является бывший вице-президент, демократ Джо Байден, который, согласно последнему соцопросу, обгоняет его на 9%.
Несмотря на это, сам президент называет Байдена худшим кандидатом от демократов в истории США.
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