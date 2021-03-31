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YouTube спрячет дизлайки от чужих глаз: пока в рамках тестирования

31 марта, 04:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новые интерфейсы появятся в ближайшие недели

Видеохостинг YouTube в ближайшие недели начнет тестировать несколько новых интерфейсов, в которых не будет видно количества дизлайков под чужими видео.

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Об этом компания сообщила в Twitter.

"Мы тестируем несколько новых интерфейсов, на которых не отображается общедоступный счетчик дизлайков. Если вы участвуете в этом небольшом эксперименте, вы можете заметить один из этих интерфейсов в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято в ответ на заявлния видеоблогеров о влиянии на них публичных счетчиков дизлайков, в том числе в результате скоординированных массовых кампаний по нгативным реакциям.

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Согласно сообщению, YouTube пока хочет провести эксперимент с участием небольшой группы пользователей.

При этом участники тестирования смогут ставить дизлайки роликам, но они не будут видеть их общее количество под – оно будет доступно только для автора ролика.

НаYoпомним,

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тестирование YouTube лайки
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