Стало известно, кто может стать министром обороны США

Новоизбранный президент США Джо Байден рассматривает отставного генерала Ллойда Остина одним из кандидатов на пост министра обороны.
Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники.
В списке кандидатов фигурируют также:
- экс-министр по вопросам внутренней безопасности Джей Джонсон:
- сенатор Тэмми Дакуорт;
- бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной.
Наиболее вероятной считалась кандидатура Флурной, но, как утверждают источники, команда Байдена, испытывая некоторое давление, может выбрать афроамериканца на ведущую роль в кабинете министров.
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Если выбор падет на Остина, он станет первым темнокожим министром обороны в американской истории.
Остин — бывший глава Центрального командования США. Он уволился из армии в 2016 году.
Напомним, Байден выбрал Тони Блинкена госсекретарем США.
Кроме того, Джо Байден предложил должность главы аппарата Белого дома Рону Клайну, который ранее был его советником.
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
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