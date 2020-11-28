Стало известно, кто может стать министром обороны США

На пост главы Пентагона есть несколько кандидатов

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Новоизбранный президент США Джо Байден рассматривает отставного генерала Ллойда Остина одним из кандидатов на пост министра обороны.

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Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники.

В списке кандидатов фигурируют также:

экс-министр по вопросам внутренней безопасности Джей Джонсон:

сенатор Тэмми Дакуорт;

бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной.

Наиболее вероятной считалась кандидатура Флурной, но, как утверждают источники, команда Байдена, испытывая некоторое давление, может выбрать афроамериканца на ведущую роль в кабинете министров.

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Если выбор падет на Остина, он станет первым темнокожим министром обороны в американской истории.

Остин — бывший глава Центрального командования США. Он уволился из армии в 2016 году.

Напомним, Байден выбрал Тони Блинкена госсекретарем США.

Кроме того, Джо Байден предложил должность главы аппарата Белого дома Рону Клайну, который ранее был его советником.

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