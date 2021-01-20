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За два убийства: Иран ввел санкции против Трампа и его администрации

20 января, 01:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В санкционный список также попал Майк Помпео

Против действующего президента США Дональда Трампа и его администрации Иран ввел санкции.

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Как сообщает Al Arabiya, такие меры были приняты из-за убийства генерала Касема Сулеймани и ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

В санкционный список также попали:

  • госсекретарь США Майк Помпео;
  • и.о. министра обороны Кристофер Миллер;
  • министр финансов Стивен Мнучин;
  • директор ЦРУ Джина Хаспел;
  • спецпредставитель США в Иране и Венесуэле Эллиот Абрамс;
  • глава Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаски.

Под санкции также попали бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, экс-посланник США в Иране Брайан Хук и экс-министр обороны Марк Эспер.

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Также недавно Министерство финансов США ввело санкции против 12 иранских компаний, большая часть из которых связана с производством стали.

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Ранее США расширяла санкционный список против Ирана. Дополнительные ограничительные меры призваны были помешать поставкам в Иран продукции, которая, по мнению Вашингтона, может использоваться Тегераном в ядерной, ракетной и военной программах.

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Иран США санкции Дональд Трамп
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