За последними кибератаками на США стоит Россия – СМИ

Российские правительственные шпионы стоят за последней крупной хакерской атакой, вследствие которой была взломана почта Министерства финансов и Министерства торговли Соединенных Штатов и украдена информация ведущей американской компании по кибербезопасности FireEye.

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Об этом сообщило The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"ФБР расследует кампанию хакерской группы, работающей на Службу внешней разведки России, СВР. Кибератаки происходят в течение нескольких месяцев и могут быть столь же продолжительными и значительными, как имевшая место в 2014–2015 годах", – пишет издание.

Отмечается, что причастная к нынешним взломам группа известна среди частных охранных фирм под названием APT29 или Cozy Bear, именно она совершила кибератаку на Государственный департамент и Белый дом во время президентства Барака Обамы.

По информации издания, все пострадавшие организации были взломаны через систему управления сетью под названием Solar Winds, но пока связаться с одноименной компанией для получения комментариев не удалось.

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Хаккерскую группу APT29 также подозревают в попытках украсть данные по исследованию вакцины против коронавируса COVID-19.

Напомним, ранее в воскресенье, 13 декабря, стало известно, что неизвестные хакеры при поддержке иностранного правительства получили доступ ко внутреннему почтовому трафику в Министерстве финансов и в Национальном управлении по телекоммуникациям и информации Министерства торговли Соединенных Штатов.

Днем ранее сообщалось о кибератаке на ведущую американскую компанию по кибербезопасности FireEye, из-за чего украинский СНБО заявил о повышении уровня киберугроз для информационных систем Украины.

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