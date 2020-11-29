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Загадочный монолит исчез из американской пустыни: осталась выемка (видео)

29 ноября, 20:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Неизвестные увезли конструкцию вечером 27 ноября

Загадочный металлический монолит, найденный ранее в пустыне американского штата Юта, исчез. От него осталась только треугольная выемка в песке и деталь основания.

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Об этом сообщило Бюро по земельным ресурсам Юты (BLM) в Facebook.

В земельном департаменте заверили, что не причастны к исчезновению металлического объекта.

"Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, названная "монолитом", была удалена с государственных земель Бюро по земельным ресурсам неизвестной стороной. BLM не удаляло конструкцию, которая считается частной собственностью", – заверили в бюро.

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Там также подчеркнули, что не занимаются расследованием преступлений, связанных с частной собственностью, – это прерогатива местного шерифа.

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"Конструкция привлекла международное и национальное внимание, и мы получили сообщения о том, что человек или группа людей удалили ее вечером 27 ноября", - говорится в сообщении.

Монолит в Юте исчез

По информации местных СМИ, житель Колорадо Риккардо Марино видел грузовик с большим металлическим предметом в кузове, отъезжавший от места, где ранее стоял монолит. Поехав туда, мужчина нашел на месте монолита только выемку и деталь основания.

В октябре в пустыне американского штата Юта обнаружили загадочный металлический объект, похожий на монолит из культового фильма "Космическая одиссея 2001 года". Странное сооружение нашли сотрудники Департамента общественной безопасности во время подсчета поголовья диких толсторогих баранов: металлическая скульптура в форме призмы, встроенная в горную породу, была несколько метров в высоту и около полуметра в ширину.

Напомним, ранее интернет-пользователи вычислили координаты загадочного объекта вопреки стараниям американских властей скрыть местонахождение металлического монолита в пустыне Юта.

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США пустыня монолит Юта
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