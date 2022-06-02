Захарова дождалась: кого еще затронули новые санкции США

Дружную компанию невыездных олигархов пополнил лидер российского рынка недвижимости

Нью-Йорк, goodbye! / Коллаж "Сегодня"

В Вашингтоне опубликован новый перечень граждан России, которые попали под санкции в связи с нападением их страны на Украину. В новом списке 17 фамилий граждан РФ, включая официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Их активы должны быть заморожены на территории Штатов, с ними запрещено иметь деловые отношения.

Это следует из опубликованного на сайте Минфина США нового документа.

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Что известно

В документе под названием "Обозначения по борьбе с наркотиками; Обозначения и обновления, связанные с Россией; Выдача генеральных лицензий, связанных с Россией", указаны фамилии главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, главы "Росгеологии" Сергея Горького и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария обиделась, что так долго не попадала под американские санкции.

"Честно говоря, была уверена, что я уже давно в американском стоп-листе. Визы уже какой год не выдавали нормально. Счетов зарубежных или чего-то подобного у меня нет. Недвижимости тоже. Какой-то очередной перфоманс "партнёров"", – так прокомментировала Захарова решение США.

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Ранее против Захаровой были введены санкции в Великобритании и ЕС.

Плюс два олигарха

Также в список попали предприниматель Год Нисанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, бизнесмен Алексей Мордашов (генеральный директор ЗАО "Севергрупп", председатель Совета директоров ПАО "Силовые машины", член Совета директоров Nord Gold N.V.), члены его семьи и подконтрольные ему компании.

Нисанов – выходец из Азербайджана, является председателем совета директоров девелоперской компании "Киевская площадь", которая занимает первое место в рейтинге российских владельцев коммерческой недвижимости по версии журнала Forbes. В частности, этой компании принадлежит гостиница "Украина" в Москве.

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"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США предприняло новые действия, направленные на ослабление ключевых структур, используемых российской элитой, чтобы сокрыть и переместить деньги и тайно использовать роскошные активы по всему миру", – говорится в пресс-релизе американского Минфина.

Под санкции SDN List также попал ряд яхт.

Санкционный маховик