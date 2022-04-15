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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Зеленский попросил Байдена ввести одну из самых мощных санкций против РФ – Washington Post

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15 апреля, 22:41
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Американские власти не решались вносить СССР в этот список даже во времена Холодной войны
Зеленский просил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма. Коллаж "Сегодня"
Зеленский просил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с призывом чтобы Соединенные Штаты признали Россию государством-спонсором терроризма. Это одна из самых мощных и далеко идущих санкций, которую могут ввести США.

Об этом пишет издание The Washington Post.

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Подробности

Обращение Зеленского поступило во время недавнего телефонного разговора с Байденом, который был сосредоточен на многогранной реакции Запада на вторжение России в Украину. Байден заявил украинскому коллеге, что готов рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву.

Появление РФ в списке государств-спонсоров терроризма будет означать введение санкций против любой страны, которая будет продолжать вести нормальное экономическое сотрудничество с Россией, заморозку всех активов России на территории США, включая всю недвижимость, а также запрет на экспорт любых товаров двойного назначения.

Авторы статьи подчеркивают, что американские власти не решались вносить СССР в этот список даже во времена Холодной войны.

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Предложение Зеленского поступило в то время, когда Вашингтон стремится удержать свою тонкую сеть альянсов на фоне роста цен на энергоносители и инфляции, которые усиливаются беспрецедентным набором санкций против России.

"Добавления России в список государств-спонсоров терроризма было бы вариантом для ядерной экономики", – написал Джейсон Блазакис, бывший чиновник Госдепартамента и эксперт по определению терроризма.

Санкции против РФ

В мире все больше стран и компаний отказываются от сотрудничества с Россией из-за войны в Украине. Недавно мировой трейдер Vitol Group заявил о том, что не будет заключать новые контракты и больше не будет покупать российскую нефть и нефтепродукты. Полностью отказаться от энергоресурсов из РФ компания планирует до конца 2022 года.

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Ранее о планах по прекращению сотрудничества с Россией объявили нефтяные компании BP, Shell и Exxon Mobil. От торговли энергоносителями агрессора отказались США и Великобритания, однако ряд стран ЕС все еще не решились на этот шаг.

Несмотря на то, что Индия активно торгует с агрессором из-за больших скидок на энергоносители, самая большая индийская нефтяная корпорация отказалась от сотрудничества с РФ. Indian Oil уже сообщила участникам рынка, что нефть сортов Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals исключена из торгов.

Кроме этого, в Греции уже нашли способ отказаться от российского голубого топлива. Хотя сделать это сложно, власти и частные компании сотрудничают, чтобы реализовать план как можно быстрее.

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