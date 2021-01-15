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Железные заборы и Нацгвардия с оружием: как Вашингтон готовят к инаугурации Байдена (видео)

15 января, 21:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В столице США предпринимают беспрецедентные меры безопасности

Предприниматели в Вашингтоне боятся погромов, которые могут произойти в день инаугурации 46-го президента Джо Байдена 20 января, поэтому забивают окна своих офисов фанерой таким образом, чтобы "спасать" их, если в американской столице начнутся беспорядки.

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Об этом сообщает корреспондент новостей "Сегодня" Зоряна Степаненко.

Видео: Сегодня

По случаю инаугурации в Вашингтоне предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. Все улицы, прилегающие к зданию Конгресса, перекрыты, они обнесены железным сетчатым забором. Кроме того, из металла возводятся дополнительные защитные сооружения. А за периметром сосредоточены сотни вооруженных нацгвардейцев.

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Напомним, во время инаугурации Байдена безопасность будут обеспечивать около 15 тысяч бойцов Национальной гвардии, часть из них будет с оружием. Такое решение министерство Сухопутных войск приняло после беспорядков в Конгрессе, которые устроили сторонники Трампа.

Также сообщалось, что американские силовики усиливают охрану в зданиях капитолиев штатов, где заседают местные законодатели, на фоне предупреждений ФБР о возможности "вооруженных протестов".

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Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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США Вашингтон инаугурация заборы нацгвардия осада Джо Байден

Источник: Сегодня

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