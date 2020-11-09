Жена и зять Трампа признали его поражение на выборах – СМИ

В окружении президента считают, что его попытки оспорить результат выборов ни к чему не приведут

Предварительные результаты президентских выборов в США, которые сулят победу демократу Джо Байдену, раскололи окружение действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа – часть его родственников предлагает принять поражение.

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Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает CNN.

В частности, первая леди Мелания Трамп, а также зять и советник президента Джаред Кушнер советовали ему смириться с проигрышем на выборах. При этом в своем Twitter сама Мелания ранее поддержала своего мужа.

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При этом сыновья Трампа – Дональд-младший и Эрик – призывали его штаб и лояльных республиканцев не признавать результаты подсчета голосов и продолжать борьбу за пересчет бюллетеней в колеблющихся штатах, где исход выборов и определит победителя.

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В то же время советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер в своем Twitter назвал информацию о Кушнере не соответствующей действительности.

"Учитывая неопределенные результаты выборов во многих штатах, а также серьезные нарушения при голосовании и отсутствие прозрачности в других, Джаред посоветовал Трампу использовать все доступные средства правовой защиты для обеспечения точности", – написал он.

Кроме того, источники журналистов утверждают, что в избирательном штабе Дональда Трампа собираются следовать своей линии – что победу у него украли "путем коррумпированного подсчета голосов". Советники кампании президента собирают некрологи людей, которые якобы голосовали на выборах за Байдена, чтобы подтвердить их смерть.

Аналогичной информацией владеет и портал Axios. Якобы высокопоставленные члены Республиканской партии хотят, чтобы он прекратил борьбу, поскольку она обречена на провал, но может затянуться на месяц или больше. Они считают, что, если Трамп оставит свои попытки оставить результаты выборов, у него будет "реальное будущее в качестве влиятельной фигуры".

Как мы уже писали, избирательный Байдена уже направил в Управление общих служб США запрос о признании его избранным президентом.

Видео: Сегодня

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