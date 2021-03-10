Женщины в четыре раза чаще жалуются на серьезную "побочку" COVID-вакцины, чем мужчины

Женщины чаще жалуются на побочные реакции после вакцины против коронавируса, чем мужчины.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний, передает Daily Mail.

В феврале 2020 года о побочных эффектах сообщили около 7000 человек, из которых 80% – женщины. В течение месяца было введено 13 794 904 дозы вакцины, после чего стало известно о 6 994 побочных эффектах.

Более 5,5 тысяч вакцинированных, которые сообщили о "побочке" были женщины, а 1,4 тысяч – мужчины. 61,2% женщин получили вакцины Pfizer или Moderna.

Почти все сообщения об опасных для жизни аллергических реакциях были от женщин.

Реклама

"Эти различия предполагают биологический эффект, возможно, связанный с репродуктивными гормонами", – сказала медицинский сотрудник Управления безопасности иммунизации CDC Джулианна Джи.

Это также может объяснить, почему мужчины чаще страдают тяжелыми случаями коронавируса или умирают от этого заболевания.

Ранее мы писали, что в Израиле ученые провели предварительные исследования, которые показали, что беременные женщины, переболевшие COVID-19 или вакцинированные, могут передавать антитела ребенку во время беременности и грудного вскармливания.

Также недавно исследователи выяснили, что пятая часть людей с коронавирусом страдает облысением. При этом большему риску подвергаются женщины.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама