Журналисты выяснили, какой ядерной ракетой Трамп пугал Россию

Президент США мог иметь в виду боеголовку малой мощности W76-2

Президент США Дональд Трамп, говоря о новом ядерном оружии, которого нет у России и Китая, мог иметь в виду ядерную боеголовку малой мощности W76-2. Об этом пишет американский журнал Popular Mechanics.

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"Трамп говорил вряд ли о совершенно новом типе вооружений, а, скорее, о модифицированной боеголовке W76 под названием W76-2, которая производит взрыв меньшей мощности", – пишет издание.

Оно обращает внимание на то, что федеральное правительство США никогда официально не сообщало о разработке оружия, схожего с тем, о котором говорил глава государства. При этом разработка новых видов ядерных вооружений требует огромных затрат и не менее десяти лет, отмечает издание.

Ранее газета The Washington Post разместила на своем сайте выдержки из готовящейся к публикации книги американского журналиста Боба Вудворда Rage ("Ярость"). Она базируется в том числе на 18 эксклюзивных интервью Вудворда с Трампом. По словам журналиста, президент США в беседах с ним, помимо прочего, заявлял, что Соединенные Штаты разработали новую ядерную оружейную систему, аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай.

Напомним, Трамп не первый раз анонсирует создание невероятной военной техники. В мае 2020-го он похвастался "супер-пупер-ракетой".

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А в феврале американский лидер рассказал о "супербыстрых" ракетах для противостояния России.

Также сообщалось, что 1 марта 2018 года в ежегодном послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин похвастался неработающей ракетой.

А американский канал CNBC сообщил, что испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем, о которой рассказал Путин, в период с января 2017 по февраль 2018 года ни разу не увенчались успехом.

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