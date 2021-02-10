10 лет тюрьмы за ложь: в Британии хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Власти Великобритании намерены с 15 февраля ужесточить наказание за нарушение карантинного режима, в частности за ложь при въезде в страну туристу может грозить до 10 лет тюремного заключения.

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Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.



Он объяснил, что британское правительство очень серьезно относится к тем случаям, когда люди, посетившие страны из "красного списка" по COVID-19 за десять дней до въезда в Британию, не сообщают об этом в специальной анкете, как должны.

"Любой, кто солжет в форме поиска пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из нашего "красного списка" за десять дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до десяти лет", – заявил министр.



Кроме того, тем, кто не сдаст обязательный тест на COVID-19 при возвращении грозит штраф 1 тыс. фунтов, а не сдавшим второй обязательный тест штраф в 2 тыс. фунтов и продление обязательного карантина до 14 дней.



За нарушение карантина после возвращения в Великобританию вводится штраф в 5 тыс. фунтов, при повторном нарушении – 10 тыс.



Сейчас в британском "красном списке" стран по COVID-19 находятся 33 государства.

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Напомним, на территории Великобритании выявили две новых мутации коронавируса COVID-19, одна из которых – "бристольская" – вызывает беспокойство у специалистов.

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