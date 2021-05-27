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11 млн евро за голову диктатора. За Лукашенко назначили крупную награду

27 мая, 22:32

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало инициировал сбор средств для награды за арест "преступника №1" – пока что удалось собрать лишь малую часть

/ Фото: Getty Images

Сбежавший из Беларуси экс-кандидат в президенты и оппозиционер Валерий Цепкало готов заплатить 11 млн евро за арест самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Об этом он объявил на своем YouTube-канале.

Цепкало объявил о сборе средств для вознаграждения силовиков или обычных граждан, которые осуществят задержание и арест Лукашенко, которого он назвал "преступником №1".

Деньги можно пожертвовать на счет специальной онлайн-инициативы, к которой может присоединиться любой желающий.

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При этом сбор средств будет происходить по принципу "все или ничего", объяснил оппозиционер. То есть, благодаря специальной технологии, деньги будут списаны не сразу, а только после задержания Лукашенко.

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При этом Цепкало выразил уверенность в успехе своей задумки.

За два дня после старта к инициативе присоединились более 500 человек, которые пожертвовали в совокупности около 40 тысяч евро.

Напомним, что из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске народные депутаты Украины собираются признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности.

Также мы сообщали, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против Беларуси из-за ареста оппозиционного активиста Романа Протасевича. Они могут затронуть транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа".

Видео: Сегодня
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