13 тысяч долларов за нарушение карантина: в Англии ввели беспрецедентные штрафы

На фоне начала второй волны коронавирусной эпидемии в Англии власти страны ввели новые жесткие штрафы для нарушителей режима самоизоляции.

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Как сообщил BBC министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок, начиная с 28 сентября тем, кто не соблюдает карантин, будут грозить штрафы от 1 до 10 тысяч фунтов (около 1,3-13 тыс. долларов).

В первую очередь, это коснется людей с подтвержденным COVID-19, тех, кто вступал с ними в контакт, а также работодателей, которые заставляют своих работников игнорировать приказ о самоизоляции.

При этом самые крупные штрафы будут грозить нарушителям-рецидивистам или тем, кто совершил "самые вопиющие нарушения".

Хэнкок также не исключил введение в Англии нового национального локдауна, и призвал сообщать в полицию о нарушителях ограничений.

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В то же время, правительства обязуется единоразово выплачивать по 500 фунтов стерлингов тем, кто не сможет работать из-за самоизоляции.

Стоит отметить, что по данным британских властей, с начала распространения инфекции в Англии и Уэльсе было выписано более 19 тыс. штрафов за нарушения COVID-карантина, но оплачены были лишь менее половины из них.

Стоит отметить, что вторая волна пандемии постепенно накрывает всю Европу. Например, на прошлой неделе во Франции зафиксировали рекордное количество новых заразившихся за сутки – 10 561 человека.

Кроме того, эпидемия резко усилилась и в Испании – там тоже был установлен рекорд суточного количества новых больных COVID-19.

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