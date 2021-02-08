Українська
$ 27,77
33,28
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

200 британских ученых "сливали" Китаю военные тайны

8 февраля, 16:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Китайские фирмы покупали секреты боевой авиации, ракетостроении и кибероружии

Спецслужбы Великобритании расследуют вероятную масштабную утечку данных, которые могут представлять угрозу нацбезопасности всего королевства.

Реклама

Об этом сообщает The Times.

В данный момент под следствие попали около 200 британских ученых из более чем 10 университетов. Их обвиняют в нарушении запрета на передачу враждебным государствам интеллектуальной собственности, касательно особо чувствительных вопросов. Данная статья предполагает до десяти лет лишения свободы.

По мнению следователей, подозреваемые могли передать Китаю данные мировых исследований в области передовых военных технологий, в том числе о боевой авиации, ракетостроении и кибероружии.

Тем самым они могли могли приблизить Китай к созданию оружия массового уничтожения.

В тренде
В российском Дагестане ОМОНовцы прямо в участке полиции убили бывшего главу села (фото, видео)
Реклама

Отмечается, что передача информации происходила неумышленно – путем заключения коммерческих соглашений с китайскими компаниями.

Напомним, в прошлом году в Украине приговорили к 10 годам лишения свободы гражданина Китая Шу Юаньцзе, признав его виновным в шпионаже в пользу своей страны.

Мы также писали, что после начала коронавирусной пандемии в США арестовали заведующего кафедрой химии и биологии Гарвардского университета Чарльза Либера. Ученый годами скрывал сотрудничество с Китаем, одновременно с этим получая финансирование из американской казны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания Китай ученые шпионаж нацбезопасность оружие массового поражения
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликах
Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликахДругие страны
Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)
Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)Фаново
Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)
Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)Другие страны
Ученые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)
Ученые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)Фаново
Секс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежал
Секс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежалДругие страны
"Пожирает" одни и вызывает дефицит других: ученые выяснили, как COVID-19 влияет на уровень витаминовДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять